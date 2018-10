Jamal Khashoggi wurde erwürgt und zerstückelt, dass teilte die türkische Staatsanwalt mit

Der Eingang zum Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul. Foto: REUTERS/OSMAN ORSAL

Istanbul Einen Monat nach dem Tod Jamal Khashoggis gibt die türkische Staatsanwaltschaft eine Erklärung ab. Demnach wurde der saudische Regimekritiker erwürgt. Die Leiche: zerstückelt und beiseite geschafft. Die Ermittlungen gehen weiter.

Der saudische Journalist und Regierungskritiker Jamal Khashoggi ist nach Erkenntnissen der türkischen Generalstaatsanwaltschaft kurz nach Betreten des Konsulats seines Landes in Istanbul erwürgt worden. Anschließend sei sein Leichnam „in Stücke zerteilt“ und dann „vernichtet“ worden, teilte die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Es ist die erste offizielle Äußerung der Ermittler zu dem Fall.

Khashoggi war am 2. Oktober in das Konsulat des Königreichs in Istanbul gegangen, um dort Papiere für seine geplante Hochzeit mit einer Türkin abzuholen. Danach tauchte er nicht mehr auf.