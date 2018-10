Jamal Khashoggi: Saudi-Arabien bestätigt Tötung in Konsulat

Lange herrschte Rätselraten über das Schicksal von Jamal Khashoggi. Nach einer Reihe von Dementis räumt Saudi-Arabien nun ein: Der regierungskritische Journalist sei im Konsulat in Istanbul getötet worden.

Der Journalist sei im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul mit Verdächtigen in einen Streit geraten, der in einen „Faustkampf“ ausgeartet sei, meldete die amtliche Nachrichtenagentur SPA und das Staatsfernsehen unter Berufung auf Staatsanwälte in der Nacht zum Samstag. Die Prügelei habe zum Tod Khashoggis und Versuchen der Personen geführt, das Geschehene zu verbergen. 18 saudi-arabische Verdächtige seien in Gewahrsam genommen worden. Wie all diese Personen in die angebliche Auseinandersetzung verwickelt sein konnten, war indes zunächst ebenso unklar wie der Verbleib von Khashoggis Leiche.