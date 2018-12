„Ich bekomme keine Luft“: CNN veröffentlicht Skript von Khashoggis letzten Worten

Der saudische Journalist Jamal Khashoggi wurde am 20. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet. Foto: dpa/Hasan Jamali

Washington Der Fall Jamal Khashoggi ist ein Grausamkeit kaum zu überbieten. Jetzt hat der US-TV-Sender CNN die wohl letzten Worte des saudiarabischen Regimekritikers vor seinem Tod veröffentlicht.

Khashoggi war am 2. Oktober im Konsulat seines Landes in Istanbul von saudiarabischen Agenten getötet worden. Die Führung in Riad bestreitet, die Tötung angeordnet zu haben. Am Sonntag wies der saudiarabische Außenminister Adel al-Dschubeir die Forderung der Türkei nach einer Auslieferung von zwei verdächtigten Vertrauten von Kronprinz Mohammed bin Salman zurück.