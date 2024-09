Besuch des Pontifex in Südostasien Papst und Großimam veröffentlichen gemeinsame Erklärung

Jakarta · Bei dem Treffen an der größten Moschee Südostasiens in der indonesischen Hauptstadt zeigen die beiden Geistlichen offen ihre Sympathie füreinander. In der Istiqlal-Erklärung treten sie gemeinsam für interreligiöse Verständigung, die Bewahrung der Schöpfung und die Achtung der Menschenwürde ein.

05.09.2024 , 08:30 Uhr

Zusammen mit dem Großimam der größten Moschee Südostasiens hat Papst Franziskus bei seinem Besuch in Indonesien zum Kampf gegen religiös motivierte Gewalt aufgerufen. Der Papst und der Großimam der Istiqlal-Moschee in Jakarta, Nasaruddin Umar, riefen in ihrer gemeinsamen Erklärung auch zum Schutz der Umwelt und zu interreligiöser Freundschaft auf. In der sogenannten Istiqlal-Erklärung, die von Franziskus und Umar bei einer Zeremonie auf dem Gelände der Moschee unterzeichnet wurde, heißt es, Religion dürfe niemals dafür missbraucht werden, Gewalt zu rechtfertigen. Stattdessen solle sie genutzt werden, um Konflikte zu lösen und die Menschenwürde zu schützen. „Die Ausbeutung der Schöpfung, unseres gemeinsamen Hauses, durch den Menschen hat zum Klimawandel beigetragen und zu verschiedenen zerstörerischen Folgen wie Naturkatastrophen, globaler Erwärmung und unvorhersehbaren Wettermustern geführt", heißt es weiter. „Diese anhaltende Umweltkrise ist zu einem Hindernis für das harmonische Zusammenleben der Völker geworden." Papst entschuldigt sich nach Äußerung über Homosexuelle Homophobie-Skandal Papst entschuldigt sich nach Äußerung über Homosexuelle An dem symbolträchtigen Treffen in der Moschee, die sich auf einer Fläche von neun Hektar erstreckt, nahmen Vertreter des Islams, des Buddhismus, des Konfuzianismus, Hinduismus, Katholizismus und Protestantismus teil. Gemeinsam zeigten sich Franziskus und Umar am Eingang des „Tunnels der Freundschaft", der die Istiqlal-Moschee mit der benachbarten katholischen Kathedrale Mariä Himmelfahrt verbindet. Der Tunnel ist in dem Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt ein sichtbares Zeichen des Bekenntnisses zu religiöser Freiheit, die in der Verfassung festgeschrieben ist, aber von Fällen von Diskriminierung und Gewalt gegen religiöse Minderheiten herausgefordert wird. Zwischen Januar 2021 und Juli 2024 gab es mindestens 123 Fälle von Intoleranz, darunter Ablehnung, Schließung oder Zerstörung von Glaubensstätten sowie körperliche Angriffe, wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International vor dem Besuch des Papstes mitteilte. „Felix, jetzt ist es gut!" Münsteraner Bischof Felix Genn zu seinem Abschied „Felix, jetzt ist es gut!" Bei dem Treffen in Jakarta zeigten der Papst und der Imam offen ihre Sympathie füreinander. Als Franziskus sich aus seinem Rollstuhl erhob, beugte sich Umar nieder und küsste ihn auf den Kopf. Franziskus ergriff Umars Hand, küsste sie und hielt sie sich an die Wange. Die Veranstaltung begann auch mit einem bewegenden Moment, in dem eine Jugendliche mit sichtbaren körperlichen Einschränkungen, Kayla Nur Syahwa, Koransuren sang, die der Toleranz unter Anhängern verschiedener Glaubensauffassungen gewidmet sind. Papst Franziskus küsst dem Großimam der Istiqlal-Moschee in Jakarta, Nasaruddin Umar, die Hand. Foto: dpa/Aditya Aji Indonesien bildete den Auftakt von Franziskus' elftägiger Asien- und Ozeanienreise, die ihn bis zum 13. September auf 32 814 Flugkilometern auch nach Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur führen soll.

