Jahrestag eines Unglücks : Genuas Wunden sind noch nicht verheilt

Genua Vor einem Jahr stürzte die Morandi-Brücke in Genua ein, 43 Menschen starben. Das Desaster ist unbewältigt.

Der 14. August 2018 war ein regnerischer Tag in Genua. Ein starkes Sommergewitter zog über die Stadt in Ligurien, Blitze schlugen ein. Um kurz nach halb zwölf gingen die ersten verzweifelten Anrufe in der Notrufzentrale ein. Auf Videos von Überwachungskameras ist zu sehen, wie erst einer der Betonpfeiler nachgibt und dann ein mehr als 200 Meter langes Stück einer Autobahnbrücke in die Tiefe reißt. Mehr als ein Dutzend Fahrzeuge stürzte in das Polcevera-Tal. In Erinnerung ist noch der auf Tausenden Fotos festgehaltene grüne Lkw, der erst kurz vor der Abbruchkante zum Stehen kam. 43 Menschen riss die Brücke in den Tod.