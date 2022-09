Jahrestag der 9/11-Anschläge : US-Präsident Joe Biden legt Kranz am Pentagon nieder

Joe Biden bei der Kranzniederlegung am Pentagon. Foto: AP/Susan Walsh

Washington Zum 21. Mal jährt sich der Tag der Terroranschläge vom 11. September 2001. Die Amerikaner haben am Sonntag mit Schweigeminuten und Gedenkveranstaltungen an die fast 3000 Toten von damals erinnert. Präsident Joe Biden legte einen Kranz am Pentagon nieder.

Dort war eines der von Al-Kaida-Extremisten entführten Flugzeuge abgestürzt. Biden versprach, beim Kampf gegen den Terrorismus nicht nachzulassen. „Wir werden nicht ruhen, wir werden niemals vergessen und wir werden niemals aufgeben“, sagte Biden am Sonntag bei einer Gedenkveranstaltung am US-Verteidigungsministerium in Arlington nahe Washington. „Unsere Entschlossenheit, einen weiteren Anschlag auf die Vereinigten Staaten zu verhindern, ist ungebrochen.“

Die USA würden weiter alle terroristische Aktivitäten „überwachen und unterbinden, wo immer wir sie finden, wo immer sie existieren“, versicherte er. „Und wir werden niemals zögern, das zu tun, was notwendig ist, um das amerikanische Volk zu verteidigen.“

Am Ground Zero in New York, wo zwei weitere Passagiermaschinen die Zwillingstürme des World Trade Centers zum Einsturz gebracht hatten, ertönte eine Glocke, die versammelte Menge hielt eine Schweigeminute ab.

Der Neffe eines damals getöteten Feuerwehrmannes verlas die Namen von einigen der Opfer. Als Vertreterin der Regierung war Vizepräsidentin Kamala Harris mit ihrem Ehemann vor Ort.

In New York markierte ein Glockenläuten um 8.46 Uhr den Zeitpunkt, zu dem 2001 ein islamistischer Terrorist das erste von insgesamt vier entführten Flugzeugen in den Nordturm des World Trade Centers gelenkt hatte.

An der Gedenkveranstaltung in New York nahm neben Bürgermeister Eric Adams sowie seinen Vorgängern Bill de Blasio und Michael Bloomberg auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris teil. In diesem Jahr nutzte einer der Angehörigen die Veranstaltung für eine besondere Botschaft. An die anwesenden Politiker gewandt sagte der Cousin zweier Opfer in einem emotionalen Appell: „Es brauchte damals eine Tragödie, um unser Land zu vereinen. Ich möchte Sie alle daran erinnern: Es sollte keine weitere Tragödie brauchen, um unsere Nation zu einen.“

Bereits in der Nacht zum Sonntag ragten zwei Lichtsäulen an der Stelle aus dem Boden hervor, wo einst die World Trade Center gestanden hatten. Auch das berühmte Empire State Building war zum Gedenken blau angestrahlt.

Bei den Angriffen war ein weiteres Flugzeug in den Südturm des World Trade Centers geflogen. Beide Türme stürzten dann in sich zusammen. Eine dritte Maschine hatten die Terroristen in den südwestlichen Teil des US-Verteidigungsministeriums nahe Washington gelenkt. Flugzeug Nummer vier stürzte in Pennsylvania ab, nachdem die Passagiere Widerstand gegen die Entführer geleistet hatten. Der Drahtzieher der Anschläge, Osama bin Laden, wurde 2011 von US-Spezialeinheiten getötet.

Die Terroranschläge forderten noch weit über den 11. September 2001 hinaus Tausende Opfer. Viele der Ersthelfer und Überlebende erkrankten, weil sie auf dem Trümmerfeld der Zwillingstürme etlichen Giftstoffen ausgesetzt waren. Forscher identifizierten in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr als 60 Krebsarten und etwa zwei Dutzend weitere Erkrankungen, die mit den Anschlägen in Verbindung stehen, heißt es in der Fachzeitschrift „Scientific American“.

Nach den Anschlägen von damals begannen die USA ihren „Krieg gegen den Terror“ und verstrickten sich in einen langwierigen Einsatz in Afghanistan, der im vergangenen Jahr unter chaotischen Umständen endet. Erst vor wenigen Wochen wurde der Anführer des Terrornetzwerks Al-Kaida, Aiman al-Sawahiri, der an der Planung der Anschläge von 2001 beteiligt war, bei einem US-Drohnenangriff getötet.

