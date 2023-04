Der Fall Jack Teixeira Affäre um US-Geheimdienstleck wohl größer als bisher bekannt

„Die Informationen, zu denen der Angeklagte Zugang hatte - und auch zugegriffen hat - gehen weit über das hinaus, was bisher im Internet veröffentlicht wurde“, heißt es in einem Schreiben der Staatsanwälte. Die Anklage fordert, den festgenommenen IT-Spezialisten des Militärs im Gefängnis zu behalten. Dem Anfang 20-jährigen Jack Teixeira drohen bei einer Verurteilung mindestens 25 Jahre Gefängnis. Am Donnerstag erschien Teixeira laut US-Medien zu einem Haftprüfungstermin im US-Bundesstaat Massachusetts vor Gericht. Eine Entscheidung stand am Nachmittag (Ortszeit) noch aus.