Neuseelands Premierministerin hört auf Rücktritt nach kraftraubenden Jahren

Dass Arderns Stern letztendlich anfing zu verglühen, hat vielfältige Gründe: Laut Stephen Levine, einem Politikexperten der Victoria University of Wellington, der ein Buch über Jacinda Ardern und ihre Politik veröffentlicht hat, war ausgerechnet die Covid-Pandemie dafür verantwortlich, die einst zu ihrem Aufstieg beigetragen hatte. „Im Jahr 2020 konnte die Regierung die Pandemie eindämmen, was zu niedrigen Fallzahlen und einer geringen Zahl von Todesfällen im Zeitraum 2020-21 führte“, erklärte der Politikexperte in einem Interview im vergangenen Jahr. 2020 starben 25 Neuseeländer an Covid-19, 2021 26 Menschen. „Die Regierung – und die Premierministerin – wurden im In- und Ausland hoch gelobt.“ Die Wahlen 2020 lieferten dementsprechend einen Erdrutschsieg für Arderns Sozialdemokraten.