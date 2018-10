IWF-Chefin Christine Lagarde verschiebt Reise nach Saudi-Arabien

Chaschukdschi-Mord : IWF-Chefin Lagarde verschiebt Reise nach Saudi-Arabien

IWF-Chefin Christine Lagarde spricht beim jährlichen Treffen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Bali am 14. Oktober. Foto: AFP/SONNY TUMBELAKA

Washington Der mutmaßliche Mord an dem Journalisten Dschamal Chaschukdschi in der saudischen Botschaft in Istanbul unter ungeklärten Umständen hat neben politischen auch wirtschaftliche Folgen.

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat ihre geplante Reise in den Nahen Osten verschoben, wo sie an einer großen Investoren-Konferenz in Saudi-Arabien teilnehmen wollte. Das teilte ein IWF-Sprecher am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington mit. Noch vor wenigen Tagen hatte Lagarde erklärt, sie werde trotz erheblicher Vorwürfe gegen die politische Führung des Königreichs in Zusammenhang mit dem Verschwinden des Journalisten Dschamal Chaschukdschi nach Riad reisen.

„Die ursprünglich geplante Reise der Managing-Direktorin in die Nahost-Region wird verschoben“, sagte ein Sprecher des IWF, ohne weitere Angaben zu machen. Am 23. Oktober soll eine große Investorenkonferenz mit einem Großaufgebot an Prominenz aus Wirtschaft und Politik in Riad steigen. Nach den Vorkommnissen um Chaschukdschi hagelte es jedoch bereits Absagen.

Unter anderem haben der Chef der Großbank HSBC, John Flint, sowie die Vorstandsvorsitzenden des Unterhaltungskonzern Viacom und vom Fahrdienstleister Uber abgesagt. Auch der britische Großinvestor Richard Branson hatte bereits zurückgezogen. Auch zahlreiche Medien werden dem Treffen fernbleiben.

Bisher nicht offiziell abgesagt haben unter anderem US-Finanzminister Steven Mnuchin und der Vorstandsvorsitzende von Siemens, Joe Kaeser. Von Siemens hatte es am Dienstag geheißen, man beobachte die Situation noch.

Die Gruppe der sieben führenden Industrieländer G7 hat sich "sehr besorgt" über das Verschwinden des saudiarabischen Journalisten Dschamal Chaschoggi geäußert. Von der Regierung in Riad werde eine gründliche, transparente und rasche Untersuchung erwartet, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung der G7-Außenminister.

US-Präsident Donald Trump stellte baldige Antworten in Aussicht. Nach einem Telefonat mit dem saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman erklärte Trump auf Twitter, dieser habe ihm versichert, bereits Untersuchungen zum Schicksal Chaschoggis eingeleitet zu haben und diese rasch auszuweiten. Mohammed habe jedes Wissen darüber bestritten, was im saudiarabischen Konsulat in Istanbul geschehen sei. US-Außenminister Mike Pompeo sagte nach Gesprächen mit der Führung in Riad, es gebe eine Entschlossenheit, die Fakten und Verantwortlichkeiten zu klären.

Chaschoggi hatte das Konsulat Anfang Oktober aufgesucht, um Unterlagen für seine geplante Hochzeit abzuholen. Seitdem ist er verschwunden. Nach Darstellung der türkischen Regierung wurde er in der diplomatischen Vertretung getötet.

(sbl/dpa/Reuters)