US-Vorwahlen : IW-Studie: Ein US-Demokrat im Weißen Haus wäre für die EU kaum besser als Trump

Bernie Sanders hat die Vorwahl in New Hampshire gewonnen – und kann sich nun Hoffnungen auf weitere Siege auf dem Weg zum US-Präsidentschaftskandidaten der Demokraten machen. Foto: AP/Pablo Martinez Monsivais

Berlin Ein Wahlsieg der US-Demokraten gegen Donald Trump im November 2020 würde nach einer Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in wichtigen Feldern wie der Handelspolitik kaum zu einer Verbesserung der Kooperation Europas mit den USA führen. Nur in einem einzigen Politikfeld würden sich die Verhältnisse wirklich verbessern.

„Ein Weg zurück in eine vermeintlich konfliktfreie Kooperation erscheint unwahrscheinlich“, heißt es in der noch unveröffentlichten IW-Studie. Dies gelte umso mehr, wenn ein demokratischer US-Präsident nicht auf die Mehrheit in beiden Häusern zurückgreifen könnte. Größeres Einvernehmen zwischen Europa und den USA als mit Präsident Donald Trump sei einzig in der Klimapolitik zu erwarten, so das IW.