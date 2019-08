Mehrheitsfähige Koalition gesucht : Italiens Staatspräsident lotet Möglichkeiten für neue Regierung aus

Rom Finden die Sozialdemokraten und die Fünf-Sterne-Bewegung zusammen, um Lega-Chef Salvini als Ministerpräsidenten zu verhindern? Ganz ausgeschlossen scheint ein Bündnis zwischen den erbitterten Rivalen zumindest nicht mehr.

Nach dem Scheitern der populistischen italienischen Regierung aus der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega lotet Staatspräsident Sergio Mattarella die Chancen für eine andere mehrheitsfähige Koalition aus. Am Mittwoch fanden im Quirinalspalast erste Konsultationen mit Spitzenpolitikern und Parlamentsfraktionen statt. Die oppositionellen Sozialdemokraten (PD) zeigten sich vor ihrem Termin bei Mattarella offen für eine Regierungsbeteiligung, um den Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini als neuen Regierungschef zu verhindern.

Neuwahlen kann aber nur Mattarella ansetzen. Der bat Conte nach dessen Rücktritt am Dienstag, die Regierungsgeschäfte kommissarisch weiterzuführen, während er Gespräche mit allen Parteien führt. Am Mittwoch traf er sich unter anderem mit den Vorsitzenden aus Senat und Abgeordnetenhaus, die größten Fraktionen waren für den Donnerstag in den Quirinalspalast geladen.