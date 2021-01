Giuseppe Conte : Italiens Ministerpräsident will die Vertrauensfrage stellen

Rom Rettungsversuch für Italiens Regierung: Einen Tag nach dem Austritt von Matteo Renzis Partei Italia Viva aus der Koalition suchen Ministerpräsident Conte und andere Spitzenpolitiker inach einem Ausweg aus der Krise.

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte traf am Donnerstag mit Staatspräsident Sergio Mattarella zusammen. Am Abend gab das Parlament bekannt, dass der Ministerpräsident zu Beginn der kommenden Woche vor der Abgeordnetenkammer und dem Senat die Vertrauensfrage stellen will.

Contes Regierungskoalition war am Mittwochabend wegen eines Streits um die Corona-Hilfen in Italien zerbrochen. Der Vorsitzende der kleinen Partei Italia Viva (IV), Ex-Regierungschef Renzi, kündigte den Rückzug aus der Koalition an, der außerdem die populistische Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und die sozialdemokratische PD angehören. Ohne Unterstützung der IV-Parlamentarier hat Contes Regierung nur noch eine Mehrheit in der Abgeordnetenkammer, nicht aber im Senat.