Italiens Innenminister Matteo Salvini empört mit Mussolini-Zitat

Matteo Salvini (45) liegt mit seinem harten Anti-Migrations-Kurs in den italienischen Umfragen weit vorn.

Rom Der faschistische Diktator Benito Mussolini war ein Mann großer Sprüche. Fast wortgleich hat jetzt Innenminister Salvini von der rechten Lega eine der Parolen zitiert.

Italiens rechtspopulistischer Innenminister und Vize-Premier Matteo Salvini hat mit neuen Äußerungen Empörung ausgelöst. Auf Twitter schrieb er am Sonntag über seine Kritiker „Tanti nemici, tanto onore“, was so viel heißt wie „Viel Feind, viel Ehr“. Oppositionspolitiker erinnerten daran, dass Salvini sich damit bei der Propaganda des faschistischen Diktators Benito Mussolini (1883–1945) bedient habe. „Wer auf die Verfassung geschworen hat, die aus dem Kampf gegen den Faschismus geboren ist, darf sich nicht erlauben, Mussolini zu würdigen“, erklärte der Präsident der Sozialdemokraten, Matteo Orfini. Salvini solle sich entschuldigen oder den Ministerposten räumen.