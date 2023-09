Mit 98 Jahren Italiens früherer Präsident Giorgio Napolitano gestorben

Nach anderthalb Jahren war es dem alten Herrn dann aber doch genug. In seiner TV-Ansprache zum Jahreswechsel 2014/15 kündigte Napolitano seinen Rücktritt an. Nachfolger wurde Sergio Mattarella, der mittlerweile ebenfalls in der zweiten Amtszeit ist. Die letzten Jahre verbrachte er zurückgezogen mit seiner Frau Frau Clio, mit der er fast 65 Jahre lang verheiratet war und zwei Söhne hatte. Er starb in einem Krankenhaus in Rom.