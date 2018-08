Italienisches Gericht schickt Straftäter auf Jakobsweg

Sevilla In einem Pilotprojekt hat ein italienisches Gericht einen 22-Jährigen auf die berühmte Pilgerstrecke geschickt. Auf 1500 Kilometern sollte er den richtigen Weg finden.

Marwan ist wieder da. 85 Tage lang war er unterwegs, 1500 Kilometer legte er zu Fuß zurück, durchschnittlich 17 Kilometer am Tag. Es gibt Menschen, die das freiwillig machen. Für Marwan ist das nicht ohne Weiteres zu behaupten. Vor 22 Jahren wurde er als Kind marokkanischer Einwanderer in Norditalien geboren, er hat in Wirklichkeit einen anderen Namen. Mit 15 verübte Marwan einen Raubüberfall. Erst jetzt wurde die italienische Justiz aktiv, sie entschied, den Jungen in Begleitung drei Monate lang auf dem Jakobsweg in Spanien marschieren zu lassen. Er ist der erste jugendliche Straftäter in Italien, den man laufen ließ, damit er den richtigen Weg wieder findet.

Marwan war skeptisch. „Wie soll das funktionieren, sich beim Laufen zu verändern?“, fragte er sich vor Beginn der Langstreckenwanderung in diesem Frühjahr. Irgendwann auf dem Weg habe er verstanden, dass ihm diese Erfahrung sehr nützlich sein könnte, erzählte er nun nach der Rückkehr. Wie in Deutschland sieht auch das italienische Jugendstrafrecht Erziehungsmaßregeln statt Strafen vor. Die Jugendlichen sollen so aus einem Teufelskreis entkommen, der sie oft dauerhaft an ein kriminelles Milieu bindet. In Anlehnung an positive Erfahrungen in Belgien und Frankreich, wo mehr als 300 Jugendliche ein ähnliches Programm durchliefen, genehmigte das Jugendgericht Venedig nun erstmals in Italien eine Wanderung als erzieherische Maßnahme.