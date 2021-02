Angriff auf WFP-Konvoi : Italienischer Botschafter im Kongo in Hinterhalt geraten und getötet

Italienischer Botschafter im Kongo in Hinterhalt geraten und getötet

Der italienische Botschafter Luca Attanasio wurde am 22. Februar bei einem Angriff im Kongo getötet. Foto: AFP/HANDOUT

Goma Im Osten des Kongos sind zahlreiche Milizen unterwegs und Überfälle an der Tagesordnung. Dort gerät ein Konvoi mit Lebensmitteln in einen Hinterhalt. Im Kugelhagel stirbt auch ein italienischer Diplomat.

Im Osten des zentralafrikanischen Landes Kongo haben bewaffnete Angreifer einen Konvoi des Welternährungsprogramms (WFP) überfallen und dabei den italienischen Botschafter Luca Attanasio getötet. Er erlag kurz nach dem Überfall seinen schweren Verletzungen, erklärte der zuständige Gouverneur der Region Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita. Nach seinen Angaben schlugen Ranger, die sich zufällig in der Nähe aufhielten, den Angriff zurück. Die Behörden gaben an, dass auch ein Fahrer und der Leibwächter in dem Hinterhalt getötet worden seien.