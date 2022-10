Auftrag vom Staatspräsidenten erhalten : Italienische Rechtspolitikerin Meloni kann Regierung bilden

Rom Die Chefin der rechtsradikalen Fratelli d'Italia sieht das Mandat klar bei sich. Mögliches Konfliktpotenzial einer Rechtskoalition zeichnet sich mit Blick auf die Ukraine und Positionen gegenüber dem russischen Präsidenten bereits ab.

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat der Vorsitzenden der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia offiziell den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Giorgia Meloni und ihr Kabinett sollten am Samstag vereidigt werden, teilte das Präsidialbüro am Freitag mit. Die 45-Jährige wird damit die erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung. Unter ihrer Leitung wird Italien zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs von einem Bündnis unter Führung einer rechtsradikalen Partei regiert.