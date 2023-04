Hilfe von der EU gefordert Italien verhängt Notstand wegen Zustroms von Migranten

Rom · Zuletzt war in Italien während der Pandemie der Notstand verhängt worden. Damit kann die Regierung Maßnahmen per Verordnung beschließen und so den parlamentarischen Prozess umgehen.

11.04.2023, 21:21 Uhr

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni begeht den Jahrestag des Tages der italienischen Einheit in Rom. (Archivfoto) Foto: dpa/Cecilia Fabiano

Die italienische Regierung hat wegen des anhaltenden Zustroms von Migranten einen sechsmonatigen Notstand erklärt. Ein Sonderbeauftragter solle ernannt und mit zunächst fünf Millionen Euro für seine Arbeit ausgestattet werden, berichtete das staatliche italienische Fernsehen am Dienstag. Zuletzt war in Italien wegen der Corona-Pandemie der Notstand verhängt worden. Damit kann die Regierung Maßnahmen per Verordnung beschließen und so den meist langwierigen parlamentarischen Prozess für Finanzierungen und Regulierungen umgehen. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa zitierte Zivilschutzminister Nello Musumecio: „Um es klar zu sagen, das löst das Problem nicht, dessen Lösung an eine vernünftige und verantwortliche Intervention der Europäischen Union geknüpft ist.“ Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat - wie andere EU-Staaten an Außengrenzen der Gemeinschaft - weitgehend erfolglos Solidarität und Hilfe von anderen Mitgliedern eingefordert. Seit Beginn des Jahres haben nach amtlichen Angaben rund 31 000 Migranten Italien erreicht, entweder aus Seenot gerettet von der italienischen Marine und Küstenwache oder von Schiffen privater Hilfsorganisationen oder auch mit den Booten, in denen sie losgefahren waren. In den beiden Jahren davor waren es jeweils rund 8000 gewesen.

(albu/dpa)