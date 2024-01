Geplante Flüchtlingszentren Italiens Parlament billigt Albanien-Migrationsabkommen

Die Parlamentsdebatte in Albanien über das Abkommen ist derzeit ausgesetzt. Das Verfassungsgericht in Tirana hatte das Ratifizierungsverfahren Mitte Dezember wegen möglicher prozeduraler Fehler gestoppt. Die Anhörungen in dem Fall haben am Donnerstag in Tirana begonnen. Eine Entscheidung muss bis spätestens 6. März gefällt werden. Auch in Albanien sieht man das geplante Abkommen mit Skepsis. Die dortige rechte Opposition fordert sogar, dass sich der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg mit dem Vorhaben befassen soll.