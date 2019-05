Nach EU-Wahl in Italien : Di Maio kündigt Mitgliederentscheid über Verbleib an Parteispitze an

Di Maio kündigt Mitgliederentscheid über Verbleib an Parteispitze an

Rom Ein Mitgliederentscheid soll über den Verbleib von Luigi Di Maio an der Parteispitze der Fünf-Sterne-Bewegung entscheiden. Die Bewegung war bei den Europawahlen auf 17 Prozent abgestürzt, die Machtverhältnisse in der Koalition haben sich umgekehrt.

Nach der Wahlschlappe der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung bei der Europawahl hat Parteichef Luigi Di Maio einen Mitgliederentscheid über seinen Verbleib an der Parteispitze angekündigt. "Ich möchte die Stimme der Bürger hören, die mich vor einigen Jahren zum politischen Chef gewählt haben", schrieb Di Maio am Mittwoch auf der Internetseite der Fünf-Sterne-Bewegung, die in Rom in einer Koalition mit der rechtspopulistischen Lega regiert.