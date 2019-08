Politkrise in Italien : Lega kündigt Misstrauensvotum gegen Regierungschef Conte an

Lega kündigt Misstrauensvotum gegen Regierungschef Conte an

Politkrise in Italien

Rom Die Partei von Italiens Vizeregierungschef Matteo Salvini hat ein Misstrauensvotum gegen den parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte angekündigt. Sie habe den Misstrauensantrag bereits im Senat eingebracht, teilte die Lega mit.

Gemäß den Regeln der Kammer muss der Antrag ab Montag oder Dienstag binnen zehn Tagen - also bis spätestens 20. August - geprüft werden.

Salvini stürzt Italien in die Krise – Conte vor Rücktritt?

Neuwahlen drohen : Salvini stürzt Italien in die Krise – Conte vor Rücktritt?

Die italienische Nachrichtenagentur AGI hatte berichtet, der Senat könne am 20. August zusammentreten, um den Verlust der Regierungsmehrheit festzustellen. Das Parlament könne dann binnen weniger Tage aufgelöst werden. Neuwahlen müssten laut Verfassung in einer Frist von bis zu 70 Tagen stattfinden. Das Parlament befindet sich derzeit in der Sommerpause und sollte seine Arbeit eigentlich erst im September wieder aufnehmen.