Italien wählt : Historisch niedrige Wahlbeteiligung zeichnet sich bei Parlamentswahl ab

Rund 51 Millionen italienische Bürger sind an diesem Sonntag aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Die Wahllokale schließen um 23 Uhr. Bis zum Nachmittag zeichnete sich eine noch geringere Wahlbeteiligung als zuletzt 2018 ab. Und die 73 Prozent damals waren bereits ein Rekordtief.

Trotz existenzieller Krisen wie der vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine angeheizten Inflation durch drastisch gestiegene Energiepreise sahen Meinungsforschungsinstitute eine Politikmüdigkeit: Seit der letzten Wahl hat es in Rom drei Regierungen gegeben. Die Wahl ist um sechs Monate vorgezogen worden, nachdem die Regierung des populären Ministerpräsidenten Mario Draghi im Juli auseinandergebrochen war.

Meloni twitterte in Richtung Wähler: „Heute können Sie helfen, Geschichte zu schreiben.“ Letta verbreitete ein Foto von sich an der Wahlurne und schrieb dazu: „Gute Wahl!“

Am Sonntag kritisierten Wählerinnen die italienische Politik insgesamt. „Ich hoffe, wir werden ehrliche Leute sehen und das ist sehr schwierig heutzutage“, sagte Adriana Gherdo vor einem Wahllokal in Rom. „Ich akzeptiere sehr gern, dass eine Frau (Regierungschefin) sein könnte“, sagte die Wählerin Clara Invrea. „Aber es ist wichtig, dass es jemand Kompetentes ist.“

Meloni könnte bei einem Wahlsieg die erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung werden. Ihre Partei hat Wurzeln in der neofaschistischen Bewegung. Einer der Mitgründer wurde gesehen, wie er auf einem Begräbnis den faschistischen Gruß zeigte - was er bestritt. Im Wahlkampf hat Meloni versichert, sie sei „keine Gefahr für die Demokratie“. Sie hat die Brüsseler EU-Bürokratie kritisiert und den rechtsnationalen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban verteidigt, nachdem die EU-Kommission empfohlen hatte, Ungarn wegen demokratischer Defizite und Korruptionsvorwürfen mehrere Milliarden Euro zu sperren.

Streitpunkt in einer rechten Regierung könnte die Politik im Ukrainekrieg werden. Meloni unterstützt Waffenlieferungen an die Ukraine, damit sich das Land gegen russische Truppen verteidigen kann. Ihr möglicher Regierungspartner Berlusconi hat sich immer wieder bewundernd über den russischen Präsidenten Wladimir Putin geäußert. Salvini lief mit Pro-Putin-T-Shirts herum und lehnte die Sanktionen gegen Russland ab. In der Schlussphase des Wahlkampfs kritisierte er dann jedoch russische Grausamkeiten in der Ukraine.