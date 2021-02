Nach Conte-Rücktritt : Ex-EZB-Chef Draghi soll am Samstag Italiens neuer Premier werden

Rom Der frühere EZB-Chef Mario Draghi hat sich nach eigenen Angaben die nötige politische Unterstützung zur Bildung einer neuen italienischen Regierung unter seiner Führung gesichert. Das teilte er am Freitag Staatspräsident Sergio Mattarella mit.

Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, will neuer Ministerpräsident Italiens werden. Das teilte ein Sprecher des Präsidentenpalastes am Freitagabend mit. Draghi solle am Samstagmittag in seinem neuen Amt vereidigt werden. Der 73-jährige Ökonom trat nach der Ankündigung vor die Presse und stellte seine Ministerliste mit Politikern und Experten vor.