Lange Haft- und Geldstrafe drohen : Italien beschließt verschärftes Vorgehen gegen Flüchtlings-Seenotretter

Rom Der Fall Carola Rackete hat in Italien zu einem neuen Sicherheitspaket geführt. Künftig sollen Seenotretter härter bestraft werden und mit einer massiven Geldstrafe belegt werden.

Salvini hat Rettungsschiffen bereits mehrfach untersagt, in italienische Gewässer einzufahren. Der Innenminister will verhindern, dass im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge nach Italien gebracht werden. Im Juni hatte der Fall Carola Rackete für einen Eklat zwischen Italien und Deutschland gesorgt. Die Kapitänin der „Sea-Watch 3“ hatte das Schiff mit Flüchtlingen an Bord ohne Erlaubnis der Behörden in den Hafen von Lampedusa gesteuert.