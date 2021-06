Nachfolger von Reuven Rivlin : Israels Parlament wählt Izchak Herzog zum neuen Staatspräsidenten

Izchak Herzog bei einer Pressekonferenz in Jerusalem. Foto: AFP/THOMAS COEX

Jerusalem Der frühere Oppositionsführer Izchak Herzog ist der neue Staatspräsident von Israel. Die Wahl wurde inmitten der aktuellen Regierungsbildung getroffen.

Inmitten einer politischen Umbruchsituation hat Israels Parlament den früheren Oppositionsführer Izchak Herzog zum Staatspräsidenten gewählt. Der 60-Jährige gewann am Mittwoch mit 87 zu 26 Stimmen gegen die 67 Jahre alte Lehrerin und Aktivistin Miriam Peretz. Herzog kündigte an, „Präsident aller Israelis“ zu sein und sich für eine Einheit in dem gespaltenen Land einzusetzen. „Jetzt ist die Zeit, Brücken zu bauen.“ Er werde weltweit gegen Antisemitismus und Israel-Hass kämpfen.