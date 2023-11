Überfall auf Festivalgelände Israels Polizei untersucht Vergewaltigungen durch Hamas-Kämpfer

Die israelische Polizei untersucht mehrere Fälle mutmaßlicher Vergewaltigungen und sexueller Übergriffe durch Hamas-Kämpfer während des Angriffs auf Israel am 7. Oktober. Am Dienstag zeigten Ermittler einer kleinen Gruppe Journalisten die auf Video aufgezeichnete Zeugenaussage einer Frau, die bei dem von der Hamas überfallenen Festival im Süden Israels nach eigenen Angaben eine Massenvergewaltigung beobachtete. Mehrere Männer hätten die Frau vergewaltigt und verstümmelt, bevor schließlich einer von ihnen ihr in den Kopf geschossen habe, sagte die Frau in dem Video. Sie selbst habe überlebt, weil sie sich tot gestellt habe. Das Gesicht der Frau war verpixelt.