Nach Raketenbeschuss : Israels Militär greift Ziele im Gazastreifen an

Israel Premierminister Naftali Bennet (rechts) und Außenminister Yair Lapid bei einem Kabinettstreffen. Foto: AP/Abir Sultan

Jerusalem Vorausgegangen war ein Raketenbeschuss auf israelisches Gebiet. Um die Spirale der Gewalt zu beenden, legt Außenminister Lapid einen Vorschlag vor.

Als Reaktion auf Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen haben israelische Kampfflugzeuge am frühen Montagmorgen eine Reihe von Zielen in dem von der militanten Hamas regierten Gebiet angegriffen. Es war die dritte Nacht solcher Kämpfe in Folge.

Das israelische Militär berichtete von drei Raketen, die am späten Sonntagabend und am frühen Montagmorgen aus dem Gazastreifen abgefeuert worden seien. Mindestens zwei davon seien abgefangen worden. In einer Reaktion seien mehrere Hamas-Ziele angegriffen worden, erklärte das Militär. Berichte über Verletzte lagen von keiner Seite vor.

Die Lage an der Grenze zum Gazastreifen ist nach einem elftägigen Krieg im Mai derzeit wieder sehr angespannt. Auch die Flucht von sechs palästinensischen Häftlingen aus einem israelischen Gefängnis hielt die Region in den vergangenen Tagen in Atem. Vier von ihnen wurden am Wochenende gefasst.

Der israelische Außenminister Jair Lapid rief am Sonntag zu einem neuen Vorgehen auf, um die immer wieder aufflammenden Kämpfe zu beenden. Er schlug einen Plan für internationale Investitionen in die Infrastruktur Gazas vor. Im Gegenzug solle Druck auf die Hamas ausgeübt werden, damit sie den Aufbau ihrer Kampfgruppen stoppt und diese im Zaum hält. „Die Politik, die Israel bisher verfolgt hat, hat die Lage nicht substanziell verändert“, sagte Lapid in einer Rede an der Reichman-Universität nördlich von Tel Aviv. „Wir müssen die Richtung ändern.“

Weite Teile des Vorschlags, der nach Lapids Worten mit den USA und anderen Ländern abgestimmt wurde, waren bereits zuvor im Gespräch, wurden aber nicht zuletzt wegen interner Differenzen auf beiden Seiten nicht umgesetzt. Ministerpräsident Naftali Bennett, den Lapid gemäß einer Vereinbarung 2023 ablösen soll, äußerte sich zunächst nicht.

