Nach Kritik von Biden Netanjahu weist US-Forderung zur Aufgabe von Justizreform zurück

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Kritik von US-Präsident Joe Biden an der geplanten Justizreform brüsk zurückgewiesen. Israel treffe seine eigenen Entscheidungen, sagte Netanjahu am Mittwoch. Biden hatte angeregt, der israelische Regierungschef solle seinen Plan für einen Umbau der Justiz aufgeben. Das Vorhaben wurde angesichts der Massenproteste in Israel zwar vorerst gestoppt, die Regierung ist aber weiterhin zu einer Reform entschlossen.