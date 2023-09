Nach Ausschreitungen in Tel Aviv Benjamin Netanjahu fordert Abschiebung von Afrikanern

Bei den Zusammenstößen in Tel Aviv am Samstag waren Dutzende Menschen verletzt worden. Gegner und Befürworter der eritreischen Regierung gingen mit Bauholz, Metallteilen und Steinen aufeinander los und lieferten sich zugleich Zusammenstöße mit der israelischen Polizei, die neben Blendgranaten und Tränengas teils sogar mit Schüssen reagierte und versuchte, die Menschenmenge mit berittenen Polizisten in Schach zu halten. Bei den Ausschreitungen wurden Schaufenster eingeschlagen und Polizeiautos demoliert. Sie entzündeten sich an einem Protest der Gegner der eritreischen Regierung gegen eine Veranstaltung in der Botschaft des Landes.