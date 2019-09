Kritik an Partei : Israelischer Botschafter wird AfD Verharmlosung von NS-Verbrechen vor

Berlin Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, bewertet die AfD als „Partei, die die Verbrechen des Nationalsozialismus verharmlost“.

„Ihr Führungspersonal hat Juden und Israelis schwer beleidigt“, sagte Issacharoff der in Bielefeld erscheinenden „Neuen Westfälischen“ (Samstag). „Denken Sie nur an die Forderungen nach einer 180-Grad-Wende der deutschen Erinnerungskultur, an die Umdeutung des Berliner Holocaust-Mahnmals.“

Anfeindungen von Gruppen wie „Juden in der AfD“ schrecken den israelischen Diplomaten nach eigenen Worten nicht ab. „Sie haben meine Familie attackiert, meine Frau, meine Kinder - das ändert überhaupt nichts an meiner Haltung gegenüber der AfD“, sagte er.

Kritik in Deutschland am Staat Israel hält Issacharoff für legitim. Sie werde aber dann antisemitisch, „wenn das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird, wenn 'den Juden' die Schuld am Nahostkonflikt gegeben wird“.