Iranische Vergeltung Die Wut der Mullahs

Anschläge wie diese könnten dem Iran aber mehr schaden als nutzen, meint Iran-Experte Azizi. „Anschläge in relativ iranfreundlichen Ländern wie der Türkei oder in Zypern oder selbst in der Europäischen Union würden die Beziehungen des Iran zu diesen Ländern belasten“, so der Experte. „Und das will der Iran vermeiden.“