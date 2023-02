Aufruhr in Israel Zehntausende protestieren vor Knesset gegen Justizreform-Pläne

Israels Präsident Isaac Herzog hatte in einer überraschenden Rede an die Nation am Sonntagabend vor einem drohenden gewaltsamen Zusammenbruch gewarnt und die Regierung aufgerufen, nicht mit der Abstimmung über die Justizreform zu beginnen, sondern eine Einigung zu erzielen, die für beide Seiten gut ist. Beide Seiten müssten verstehen, dass „alle verlieren werden, wenn nur eine Seite gewinnt“. Eine Million Bürger des Landes sähen die von der Regierung geplante Justizreform „als eine erhebliche Bedrohung für die israelische Demokratie“ an, hieß es.