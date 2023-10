Wissler äußert sich kritisch Linken-Chefin hat Bedenken zur geplanten Bodenoffensive

Linken-Chefin Janine Wissler hat Bedenken vor der geplanten israelischen Bodenoffensive gegen die Terrorgruppe Hamas im Gazastreifen. „Wir sind der Meinung, dass die Bodenoffensive, wie sie geplant ist, natürlich die große Gefahr birgt, dass es sehr viele zivile Opfer geben wird“, sagte Wissler am Montag in Berlin. „Das Problem ist, dass am Ende die Leidtragenden eben die Menschen sind, die nicht fliehen können, die Zivilbevölkerung. Deswegen halten wir das nicht für den richtigen Schritt.“