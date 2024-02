Israels Offensive in Gaza Zivilisationsbruch in Rafah?

In Rafah, und das macht die Kriegsentscheidung so komplex, geht es um unzählige Menschen: Die Stadt im südlichen Gazastreifen an der Grenze zu Ägypten hatte ursprünglich gerade einmal 200.000 Einwohner, doch seit dem Angriff auf Israel mit 1200 Toten und dem daraufhin eskalierenden Nahost-Konflikt platzt Rafah aus allen Nähten. 1,4 Millionen (!) Palästinenser haben Zuflucht in dieser Stadt gesucht, die seither als größtes Flüchtlingslager im Nahen Osten dient. Eine Bodenoffensive, mit der man die dort vermuteten untergetauchten Hamas-Anhänger ausschalten könnte, würde unvermeidlich große Opfer unter den Zivilisten bedeuten. Dieser Zweck heiligt nicht die Mittel.