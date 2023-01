Regierung Netanjahu Israel will Abgeordneten Macht über Gerichte geben

Kritiker warnen, die geplante Justizreform untergrabe die Demokratie in Israel, weil sie der am weitesten rechts stehenden Regierungskoalition in der Geschichte des Landes absolute Macht einräume. Baharav-Miara lehnte das Vorhaben ebenso ab wie Netanjahus Vorgänger, der heutige Oppositionsführer Jair Lapid. Dieser sagte, er werde die geplante Reform auf jede mögliche Weise bekämpfen und rückgängig machen, falls er wieder an die Regierung komme.