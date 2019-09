Fragen und Antworten : Was Sie über die Parlamentswahl in Israel wissen müssen

Was Sie über die Parlamentswahl in Israel wissen müssen

Tel Aviv Israel wählt am Dienstag zum zweiten Mal innerhalb von fünf Monaten ein neues Parlament. Erstmals war es nach der Wahl im Frühjahr zu keiner Regierungbildung gekommen. Das Land stürzte in eine politische Krise. Fragen und Antworten zum Urnengang.

NETANJAHUS WICHTIGSTER HERAUSFORDERER: Ex-Militärchef Benny Gantz könnte den seit zehn Jahren durchgängig amtierenden Netanjahu in Bedrängnis bringen. Gantz' Bündnis der Mitte, Blau-Weiß, lag in den meisten Umfragen gleichauf mit Netanjahus Likud. Denkbar ist demnach allerdings nur eine rechts-religiöse Regierung unter Netanjahu oder eine große Koalition mit Likud und Blau-Weiß. Unklar ist allerdings, wer dabei den Ministerpräsidenten stellen würde.

KORRUPTIONSKLAGE GEGEN NETANJAHU: Israels Generalstaatsanwalt will in drei Fällen wegen Korruption Anklage gegen Netanjahu erheben. Es geht um Bestechlichkeit, Untreue und Betrug. Vor einer endgültigen Entscheidung, ob der Regierungschef wirklich vor Gericht muss, hat Anfang Oktober noch eine Anhörung zu erfolgen. Netanjahu weist alle Vorwürfe zurück. Was passieren wird, sollte Netanjahu nach einem Wahlsieg als erster amtierender Regierungschef in der Geschichte Israels angeklagt werden, ist noch offen. Formell wäre er nicht zum Rücktritt gezwungen - der öffentliche Druck könnte jedoch übermächtig werden.