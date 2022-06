Wegen versuchter Terrorangriffe : Israel warnt seine Staatsbürger vor Reisen in die Türkei

Dubai Der Außenminister Jair Lapid rief auf Twitter dazu auf, die Türkei zu verlassen oder gar nicht erst hinzureisen. Es habe versuchte iranische Terrorangriffe auf Israelis in Istanbul gegeben.

Israel hat seine Staatsbürger am Montag zum Verlassen der Türkei aufgefordert. In einer Serie von Tweets warnte der israelische Außenminister Jair Lapid vor Reisen in die Türkei und forderte Mitbürger, die sich derzeit dort aufhalten, zur Ausreise auf. Zur Begründung verwies er auf versuchte iranische Terrorangriffe auf Israelis, die in Istanbul Urlaub machten.