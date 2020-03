Erste Prognosen : Netanjahus Likud stärkste Kraft bei Israel-Wahl

Tel Aviv In zwei Wochen beginnt Netanjahus Korruptionsprozess. Dennoch hat der 70-Jährige laut Prognosen bei der dritten Wahl binnen eines Jahres mit seinem Likud die Nase vorn. Unklar ist aber, ob sein rechts-religiöses Lager eine Mehrheit sichern kann.

Am Vormittag hatten die beiden Spitzenkandidaten die Bürger zu einer regen Beteiligung aufgefordert. „Dies ist ein wichtiges demokratisches Recht, auf das wir stolz sein müssen“, sagte Netanjahu bei der Stimmabgabe in Jerusalem.

In mehreren Städten wurden besonders geschützte „Wahlzelte“ für Israelis aufgestellt, die sich wegen des neuartigen Coronavirus in häuslicher Quarantäne befinden. In der Stadt Cholon bei Tel Aviv musste am Morgen die Polizei anrücken, weil Anwohner die Eröffnung eines solchen Zeltes blockiert hatten. Das israelische Gesundheitsministerium teilte mit, insgesamt seien mittlerweile zwölf Personen im Land mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 5600 Israelis befinden sich nach offiziellen Angaben in häuslicher Quarantäne. Todesfälle gab es bisher nicht.