Wegen der Waffenruhe in Gaza: Israels Verteidigungsminister Lieberman erklärt Rücktritt

Wegen der Waffenruhe in Gaza

Avigdor Liebermann bei seinem Pressestatement am Mittwoch. Foto: REUTERS/AMMAR AWAD

Jerusalem Der Vorsitzende der ultra-nationalen Partei Israel Beitenu hat aus Protest gegen eine Waffenruhe mit der Hamas seinen Rücktritt erklärt. Er forderte rasche Neuwahlen.

Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat überraschend seinen Rücktritt erklärt. Der 60-jährige Vorsitzende der ultra-nationalen Partei Israel Beitenu reagierte damit auf Israels Zustimmung zu einer Waffenruhe mit der radikal-islamischen Hamas. Diese sei eine „Kapitulation vor dem Terror“, sagte er am Mittwoch vor Journalisten. Die radikalislamische Hamas feierte den Rücktritt als „politischen Sieg für Gaza“.

Lieberman rief die anderen Fraktionen innerhalb der Regierung auf, sich für rasche Neuwahlen stark zu machen. Regulär stehen die nächsten Wahlen erst in einem Jahr an.

Die stellvertretende israelische Außenministerin Zipi Chotoveli sagte: „Niemand ist traurig, dass er zurückgetreten ist. Die am weitesten rechtsstehende Regierung kann auch ohne ihn funktionieren.“

Gewalt in Nahost

Gewalt in Nahost : Ägypten bewegt Hamas zur Waffenruhe

Lieberman kritisierte die Linie der israelischen Regierung in der Palästinenserfrage scharf als zu „lasch“. Zu der Gaza-Waffenruhe sagte er: „Wir kaufen uns Ruhe für eine kurze Zeit und schaden dabei der nationalen Sicherheit.“ Der israelische Wähler müsse nun entscheiden, „was die richtige Linie ist“.

Die Hamas feierte die Entscheidung des Ministers. „Liebermans Rücktritt ist die Anerkennung der Niederlage, des Versagens und der Hilflosigkeit gegenüber dem palästinensischen Widerstand“, sagte ein Sprecher. Man habe es geschafft, in Israel „ein politisches Erdbeben auszulösen“.

Die Waffenruhe hatten die militanten Palästinenserorganisationen im Gazastreifen nach massivem gegenseitigem Beschuss am Dienstagabend einseitig verkündet. Nach israelischen Medienberichten wies die Regierung nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts die Armee an, sich ebenfalls an die Waffenruhe zu halten.