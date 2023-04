Erneute Unruhen auf dem Tempelberg Israel von mehreren Seiten mit Raketen angegriffen

Vorausgegangen waren Zusammenstöße zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern am Tempelberg. Medienberichten zufolge setzte die Polizei zwei Nächte in Folge Schlagstöcke, Tränengas und Gummigeschosse ein, um Palästinenser aus der Al-Aksa-Moschee zu entfernen. Eine Polizeisprecherin teilte mit, Jugendlichen hätten zuvor Feuerwerkskörper und Steine auf Polizisten geworfen und versucht, sich in der Moschee zu verbarrikadieren.