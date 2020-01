„Deal des Jahrhunderts“ : Trump stellt Nahost-Plan vor - Palästinenser rufen zu „Tag des Zorns“ auf

Washington Seit Monaten wird auf den Nahost-Plan von US-Präsident Trump gewartet, am Dienstag soll er vorgestellt werden. Israels Ministerpräsident Netanjahu spricht vom „Deal des Jahrhunderts“. Die Palästinenserführung sieht das ganz anders

US-Präsident Donald Trump will seinen seit langem erwarteten Nahost-Plan an diesem Dienstag (18 Uhr MEZ) offiziell vorstellen. Geplant ist die Präsentation bei einer Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Weißen Haus. Dort kam Trump bereits am Montag mit dem rechtskonservativen Regierungschef und mit dessen Herausforderer Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß in separaten Treffen zusammen, um seinen Plan zu erläutern. Die Palästinenserführung hat den Plan bereits als Verstoß gegen UN-Resolutionen und geltendes Völkerrecht zurückgewiesen. Sie wirft Trump vor, in dem Konflikt einseitig Partei für Israel zu ergreifen.