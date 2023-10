„Hört auf, unsere Kinder zu töten“ Frauen aus Israel und Palästina demonstrieren gemeinsam für Frieden

Hunderte palästinensische und israelische Frauen sind am Mittwoch in Jerusalem und im besetzten Westjordanland für eine Beilegung des Nahost-Konflikts auf die Straße gegangen. „Wir wollen Frieden“, riefen die Demonstrantinnen, von denen viele ganz in Weiß gekleidet waren und Plakate mit der Aufschrift „Hört auf, unsere Kinder zu töten“ hochhielten.