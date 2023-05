Nahostkonflikt Angeblich Waffenruhe zwischen Islamischem Dschihad und Israel

Die jüngsten Gefechte zwischen Israel und den palästinensischen Extremisten brachen am Dienstag aus. Bei israelischen Luftangriffen wurden an dem Tag drei ranghohe Kommandeure des Islamischen Dschihads ins Visier genommen und getötet. Israel teilte mit, sie seien für vorherigen Raketenbeschuss verantwortlich gewesen. Bei den Angriffen am Dienstag wurden mindestens zehn Zivilisten getötet, darunter Frauen, Kinder und unbeteiligte Nachbarn. Israel zog damit Kritik in der Region auf sich.