Könnte Kriegsverbrechen sein UN-Menschenrechtskommissar warnt vor kollektiver Bestrafung

Auch die medizinische Versorgung verschlechtert sich: Der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge sind die medizinischen Vorräte in dem Küstengebiet inzwischen aufgebraucht. Seit Beginn der Kämpfe seien 13 Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen angegriffen worden. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus traf sich nach Angaben eines Sprechers am Montag mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi, um über die Lieferung humanitärer Hilfen in den Gazastreifen zu sprechen.