Gedenken zum 7. Oktober Netanjahu gibt sich siegesgewiss - Tausende trauern am Jahrestag des Überfalls

Auch auf dem Gelände am südisraelischen Kibbuz Re'im nahe des Gazastreifens versammelten sich am Jahrestag Familien, Freunde und Überlebende. Noch immer herrscht Fassungslosigkeit. Am 7. Oktober wurden dort mindestens 364 Besucher des Nova-Musikfestivals von Hamas-Terroristen ermordet. Zum Jahrestag bedeckte ein Meer aus roten Keramikblumen den Sand. Stelen und Bilder der Toten erinnerten an die Menschen, die dort feiern wollten aber starben. Kerzen verwandelten die Nacht in ein Lichtermeer.