Brüchige Koalition löst sich auf : Israel steuert auf Neuwahl zu

Jerusalem Das Experiment ist gescheitert. Acht Parteien mit großen ideologischen Differenzen hatten sich vor einem Jahr zusammengefunden, um eine weitere Amtszeit von Benjamin Netanjahu zu verhindern. Jetzt steht dieser möglicherweise vor einem Comeback.

Israel steuert auf die fünfte Parlamentswahl in gut drei Jahren zu. Die Acht-Parteien-Koalition werde aufgelöst, teilte das Büro von Ministerpräsident Naftali Bennett am Montag mit. In den kommenden Tagen würden die Abgeordneten in der Knesset über die Auflösung des Parlaments abstimmen, hieß es. Israelischen Medienberichten zufolge soll das Votum kommende Woche stattfinden. Außenminister Jair Lapid soll danach geschäftsführend den Posten des Regierungschefs übernehmen. Die Neuwahl dürfte im Oktober oder November stattfinden.