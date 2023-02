Israel Siedler setzten nach Anschlag im Westjordanland Häuser in Brand

Israelische Siedler haben nach einem tödlichen Anschlag auf zwei Israelis im Westjordanland am Sonntagabend Häuser und Autos von Palästinensern in Brand gesteckt. Das palästinensische Gesundheitsministerium berichtete von mindestens einem Toten, der durch einen Schuss ums Leben gekommen sei. Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas sagte, die Siedler hätten unter dem Schutz der israelischen Besatzungstruppen Terrorakte verübt. Es waren nach allem, was am Abend bekannt war, die gewaltsamsten Ausschreitungen dieser Art seit Jahrzehnten - und das in einer ohnehin hochexplosiven Lage im Westjordanland.