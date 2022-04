Nahost-Konflikt : Israel schließt nach Raketenangriffen Grenze für Gaza-Arbeiter

Jerusalem Israel schließt nach einer Reihe von Raketenangriffen aus dem Gazastreifen seine Grenze für Tausende von Gaza-Arbeitern. Wann die Grenze wieder geöffnet wird, hängt nach Angaben des israelischen Militärs von einer Sicherheitsbewertung ab.

Das israelische Militär erklärte am Samstag, der von Arbeitern genutzte Grenzübergang werde zum Beginn der Arbeitswoche am Sonntag nicht geöffnet. Über die Wiedereröffnung werde im Einklang mit einer Sicherheitsbewertung entschieden, hieß es. In den vergangenen Monaten hat Israel Tausende Arbeitserlaubnisse für Palästinenser aus dem Gazastreifen ausgestellt, der sich unter einer lähmenden israelischen und ägyptischen Blockade befindet, seit die militant-islamistische Hamas dort vor fast 15 Jahren die Macht übernahm.

Der Raketenbeschuss erfolgte vor dem Hintergrund beinahe täglicher Zusammenstöße auf dem Gelände der - und vor der - Jerusalemer Al-Aksa-Moschee. Dabei warfen Palästinenser Steine auf israelische Polizisten, die das Gelände stürmten und dabei Gummigeschosse und Blendgranaten einsetzten. Die Gewalt in Jerusalem , eine Reihe tödlicher Attacken in Israel und israelische Razzien im von Israel besetzten Westjordanland haben Ängste vor einem erneuten Krieg zwischen Israel und der Hamas befeuert. 2021 war es unter ähnlichen Umständen zu einem elftägigen kriegerischen Konflikt zwischen Israel und der Hamas gekommen.

Israel erklärte, militante Palästinenser hätten am späten Freitag zwei Raketen abgefeuert. Eine sei in offenem Gebiet in Israel gelandet und die andere innerhalb des Gazastreifens. Palästinensische Medien berichteten, zwei Anwohner seien von der vorzeitig abgestürzten Rakete verletzt worden. Eine weitere Rakete wurde aus dem Gazastreifen am Samstagmorgen abgefeuert, das Militär machte jedoch keine Angaben dazu, wo sie landete. Es lagen zunächst keine Berichte über Opfer oder Schäden vor.