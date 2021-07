Nahost : Israel reagiert mit Luftangriffen auf Brandballons aus dem Gazastreifen

Jerusalem Als Vergeltung für drei mutmaßliche Brandballons fliegt die israelische Regierung Luftangriffe auf den Gazastreifen. Zudem schränkt sie die Fischerei vor dem palästinensischen Küstengebiet ein.

Israel hat als Reaktion auf Brandballons aus dem Gazastreifen Ziele in dem palästinensischen Küstengebiet bombardiert. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus palästinensischen Sicherheitskreisen erfuhr, griff die israelische Armee am Sonntag eine Freifläche im nördlichen Gazastreifen sowie eine Ausbildungsstätte für Kämpfer der radikalislamischen Hamas im südlichen Chan Junis an. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Israel äußerte sich zunächst nicht zu den Luftangriffen.