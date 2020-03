Auftrag für Oppositionsführer : Benny Gantz soll neue israelische Regierung bilden

Jerusalem Der israelische Oppositionsführer Benny Gantz soll die nächste israelische Regierung bilden. Präsident Reuven Rivlin erteilte Gantz am Sonntag den Auftrag dazu, nachdem er auch mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gesprochen hatte.

Gantz hat jetzt einen Monat Zeit, eine Regierung zu bilden. Israel steckt seit etwa einem Jahr in einem politischen Patt fest. Weder Netanjahu noch Gantz haben eine Regierungsmehrheit zusammenbekommen. Daran haben auch zwei vorgezogene Neuwahlen nichts geändert. Bei der Wahl am 2. März wurde Netanjahus rechtsnationale Likud-Partei zwar stärkste Kraft, erreichte mit ihren Verbündeten aber wieder keine Regierungsmehrheit. Seine Gegner halten 62 der 120 Sitze im Parlament und empfahlen Rivlin am Sonntag, Gantz als Regierungschef zu nominieren.